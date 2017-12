Investor für insolventen Möbelhersteller Kason gesucht

Für den seit Ende Oktober insolventen Möbelhersteller Kason in Ortenburg wird ein Investor gesucht. Gegenüber der Passauer Neue Presse äußerte sich Insolvenzverwalter Dr. Hubert Ampferl optimistisch, einen Käufer für den Betrieb zu finden. Seit der Insolvenzanmeldung wurden sechs Mitarbeiter entlassen; derzeit beschäftigt Kason noch 80 Mitarbeiter.



Kason hatte den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens am 24. Oktober beim Amtsgericht Passau eingereicht. Am 24. November hatte Insolvenzverwalter Ampferl Masseunzulänglichkeit angezeigt. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens ist zum 1. Dezember erfolgt. Kason ist aus der Kason Katzbichler Stuhlfabrik hervorgegangen, deren Assets Wolfgang Kurmis 2010 übernommen hatte. Das Produktportfolio umfasst neben Stühlen, Bänken und Tischen für den Gastronomie- und Objektbereich unter anderem auch Kinder- und Gartenmöbel.