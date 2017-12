Husqvarna akzeptiert Strafzahlung über 2,85 Mio US$

Der schwedische Motorgerätehersteller Husqvarna und dessen US-Tochter Husqvarna Consumer Outdoor Products haben eine Strafzahlung über2,85 Mio US$ wegen Verstößen gegen das Clean Air Act akzeptiert. Auf diese Summe hat sich Husqvarna mit dem US-Justizministerium und der US-Umweltbehörde Environmental Protection Agency (EPA) am 5. Dezember im Rahmen eines Vergleichs vor dem Bundesbezirksgericht Columbia verständigt. Die Vereinbarung sieht auch vor, dass Husqvarna sein Guthaben an Emissionsrechten um 1.700 t reduziert sowie die Qualitätssicherungsmaßnahmen bei den handgeführten Motorgeräten verbessert.



Die Strafe wird vom Justizministerium damit begründet, dass Husqvarna nicht in dem von den US-Behörden gewünschten Umfang und der Genauigkeit Informationen über Abgasuntersuchungen bei motorbetrieben Garten- und Forstgeräten sowie Räsenmähern zur Verfügung gestellt hat. Die beanstandeten Geräte sind in einem Zeitraum von 2011-2013 hergestellt worden.