Hellmann wechselt von Bien-Holz zu Egger Sägewerk

Ende des Jahres wird der derzeitige Werks- und Rundholzeinkaufsleiter des Sägewerks Bien-Holz Uelzen, Jörg Hellmann, das Unternehmen verlassen und in den Rundholzeinkauf der Egger Sägewerk Brilon wechseln. Seine Nachfolge als Werksleiter in Uelzen hat bereits am 1. Dezember Christian Lechel angetreten, der vor seinem Wechsel zu Bien-Holz bei Ante-Holz beschäftigt war. Die Einkaufsleitung für Nadelstammholz bei der Egger Sägewerk Brilon liegt weiterhin bei Christoph Paul, die Leitung im Holzeinkauf der Gruppe verantwortet wie bisher Bertram Cramer.