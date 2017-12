Handl übernimmt Exklusivvertrieb für Biesse in Österreich

Das Maschinenhandelsunternehmen Handl wird künftig exklusiver Vertriebspartner für den italienischen Maschinen- und Anlagenhersteller Biesse in Österreich. Das Unternehmen übernimmt in diesem Zusammenhang alle Handels- und Dienstleistungsaktivitäten, die bisher über Biesse Austria abgewickelt wurden. Die Kommunikation soll nach Angaben von Handl aber direkt über die Biesse-Zentrale in Pesaro erfolgen.