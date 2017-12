Gericht vertagt Entscheidung in Steinhoff-Bilanzstreit

Die Handelskammer des Gerichtshofs in Amsterdam hat die für morgen angekündigte Entscheidung in dem seit zwei Jahren laufenden Bilanzrechtsstreit zwischen der Steinhoff International Holdings und deren ehemaligem Joint Venture-Partner Dr. Andreas Seifert erneut verschoben. Das Gericht hat Steinhoff gestern darüber informiert, dass es aktuell noch nicht in der Lage sei, ein Urteil zu erlassen. Das Gericht geht mittlerweile davon aus, dass spätestens bis zum 22. Januar eine Entscheidung in dem Verfahren verkündet werden kann.