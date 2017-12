ForstBW schränkt Langholz-Aushaltung auf 19,5 m ein

Im baden-württembergischen Staatswald wird die maximale Aushaltungslänge von Langholz ab 1. Juli 2018 auf 19,5 m inklusive Übermaß beschränkt. Dies geht aus einem Mitte November vom Fachbereich Holzvermarktung des Landesforstbetriebs ForstBW verschickten Schreiben hervor. Die baden-württembergische Entscheidung steht im Zusammenhang mit der bundesweit geplanten Vereinheitlichung der Transportlängen im Holztransport. Bislang ist die Gesamtlänge von Langholzfahrzeugen je nach Bundesland unterschiedlich geregelt. In Baden-Württemberg durften Langholzfahrzeuge bislang im Rahmen von auf 3 Jahre befristeten Dauerausnahmegenehmigungen bis zu einen Transportentfernung von 150 km inklusive Kran und Ladung 27 m lang sein.



Bei ForstBW wird damit gerechnet, dass ab 1. Januar 2019 nur noch Genehmigungen für Langholz-LKW mit 25 m Gesamtlänge inklusive Kran ausgestellt werden. Dementsprechend wären die LKW bei 20 m langem Stammholz plus Übermaß zu lang. Bei einigen LKW- und Kran-Modellen ist es auch möglich, dass selbst bei 19 m Langholz die zulässige Gesamtlänge noch überschritten wird.



Neben den Längen-Restriktionen hat in Süddeutschland, wo in Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz bislang mit Baden-Württemberg vergleichbare Beschränkungen für den Langholz-Transport gelten, zunehmend auch der limitierte Transportradius für Schwierigkeiten in der Langholzvermarktung gesorgt. Nachdem in einigen Regionen kaum noch mittelständische, Langholz verarbeitende Sägewerke vorhanden sind, werden bei der Langholzvermarktung immer häufiger die 150 km überschritten. Da auch diesbezüglich verstärkt Kontrollen erfolgen, beschränken größere süddeutsche Sägewerke ihren Langholzeinkauf zunehmend auf den Nahbereich.