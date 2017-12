Finnland steigert Schnittholzexporte nach Asien um 59 %

Die finnischen Exporte von Nadelschnittholz und Hobelware haben im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um insgesamt 15 % auf 2,07 Mio m³ zugenommen. Nach Angaben der finnischen Zollbehörde sind die Lieferungen an Abnehmer in Europa um 9 % auf 812.148 m³ gestiegen. Die Ausfuhren nach Ostasien lagen mit 646.006 m³ um 59 % über dem Vorjahreswert. Die Exporte in den Nahen und Mittleren Osten haben sich um 5 % auf 224.091 m³ erhöht. Die Lieferungen nach Nordafrika haben dagegen mit 370.533 m³ den Vorjahreswert um 12 % verfehlt.



Im ersten Quartal waren die Ausfuhren um 14 % gestiegen, gefolgt von einer stabilen Entwicklung im zweiten Quartal. Bezogen auf die ersten neun Monate haben sich die Exporte um 9 % auf 6,90 Mio m³ erhöht. Zugenommen haben die Lieferungen in europäische Länder (+7 %) und nach Ostasien (+45 %). Die Ausfuhren nach Nordafrika und in Länder des Nahen und Mittleren Ostens haben dagegen um 19 % bzw. 1 % nachgegeben.