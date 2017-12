Fill investiert 7,5 Mio € in neue Produktionsflächen

Das österreichische Maschinenbauunternehmen Fill investiert derzeit in einer Erweiterung seiner Produktionsflächen um rund 5.000 m². Hierzu wurde eine komplette neue Halle errichtet und zwei bestehende Hallengebäude erweitert. Künftig wird Fill somit über rund 30.000 m² Montage- und Fertigungsflächen verfügen. Das Betriebsareal erstreckt sich auf insgesamt 130.000 m². Das Investitionsvolumen ist mit rund 7,5 Mio € veranschlagt.



Mit den Bauarbeiten wurde bereits im Frühjahr 2017 begonnen. Inzwischen sind die zusätzliche Halle sowie die Anbauten weitgehend fertig gestellt. Nach Weihnachten sollen die Innenarbeiten vorgenommen werden. Die endgültige Fertigstellung ist für Ende März 2018 geplant. In den drei neuen Hallenteilen sollen Maschinen aus allen Produktsegmenten gefertigt werden.



Das Unternehmen stellt Anlagen zur Verarbeitung von Metall, Kunststoff und Holz her. Im Bereich Holz beliefert Fill unter anderem Parkett-, Sperrholz- und Massivholzplattenhersteller. Zum Portfolio gehören neben Bandsägen beispielsweise auch Ausbesserungs- und Sortieranlagen, Pressenlinien und Furnierlegelinien. Fill produziert ausschließlich am Stammsitz Gurten. Insgesamt werden rund 800 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt, die 2017 voraussichtlich einen Umsatz von rund 155 Mio € erwirtschaften werden. Rund 10 % des Umsatzes entfallen auf den Bereich Holz.