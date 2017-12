EU-Kommission untersucht Steuerzahlungen von Inter Ikea

Die EU-Kommission hat Mitte Dezember eine eingehende Untersuchung der Steuerzahlungspraxis der in den Niederlanden ansässigen Ikea-Gesellschaft Inter Ikea eingeleitet. Nach Auffassung der für den Bereich Wettbewerb zuständigen EU-Kommissarin Margrethe Vestager könnte sich Inter Ikea über zwei niederländische Steuervorbescheide einen ungerechtfertigten Vorteil verschafft haben. Die künstliche Verlagerung von Gewinnen in bestimmte EU-Mitgliedesländer dürfe nicht zu einer Reduzierung der Steuerlast führen; eine solche Reduzierung wäre als Verstoß gegen die EU-Beihilfevorschriften zu werten. Vestager hat daher angekündigt, die steuerliche Behandlung von Inter Ikea in den Niederlanden sorgfältig prüfen zu wollen.