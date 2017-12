Bulthaup-Konzernumsatz ist 2016 zurückgegangen

Der Konzernumsatz (vor Erlösschmälerungen) des Küchenherstellers Bulthaup ist nach drei Anstiegen in Folge im Geschäftsjahr 2016 wieder um 6,8 % auf 133,1 Mio € zurückgegangen. Das geht aus dem Ende November im Bundesanzeiger veröffentlichten Konzernabschluss hervor. Dabei hat der Inlandsumsatz mit einem Minus von 7,7 % auf 25,7 Mio € noch etwas stärker nachgegeben als der Exportumsatz, der um 6,5 % auf 107,4 Mio € gesunken ist. Die Exportquote hat sich in der Folge um einen Prozentpunkt auf 81 % erhöht.



Das Unternehmen begründet den Umsatzrückgang mit der im vergangenen Jahr erfolgten Verlagerung der b1-Fertigung in das Werk am Hauptsitz in Aich. Zuvor wurde diese Produktlinie von dem Kastenmöbelhersteller Panthel-Wackenhut in Altensteig-Überberg gefertigt, dessen Betrieb allerdings zum 31. März 2016 eingestellt wurde. Der Aufbau der Produktionslinien in Aich hat rund fünf Monate in Anspruch genommen, so dass in diesem Zeitraum keine b1-Küchen geliefert wurden bzw. sich deren Lieferzeiten verlängert haben. Des Weiteren ist es zu Verschiebungen bei der Auslieferung und Fakturierung von Großprojekten gekommen. In der Folge haben sich für 2016 erwartete Umsätze in das laufende Jahr hinein verlagert. Für 2017 und die kommenden Jahre geht das Unternehmen wieder von einem Wachstum aus.



2015 hatte sich der Bulthaup-Umsatz noch zweistellig um 11,1 % erhöht. Maßgeblich getrieben wurde das damalige Wachstum vom Auslandsgeschäft, das um 13,7 % zugelegt hatte. Der Anstieg beim Inlandsumsatz war mit +1,4 % vergleichsweise gering ausgefallen. 2014 und 2013 war der Konzernumsatz um 1,8 % bzw. 3,1 % gestiegen. 2012 hatte der Umsatz hingegen um 2,2 % auf 122,5 Mio € abgenommen.