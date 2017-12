Böen bis 200 km/h am Alpenrand und in Föhnschneisen

Deutsche und österreichische Wetterdienste warnen für heute in den Nordalpen und im bayerischen Alpenvorland vor einem Föhnorkan. Dabei werden in den bekannten Föhnschneisen in Tirol Böen mit Wingeschwindigkeiten von über 150 km/h prognostiziert. In ungünstigen sowie in Gipfellagen können extreme Böen bis 200 km/h erreichen. Auch im Allgäu sowie einigen Regionen des bayerischen Oberlands wird vor einem Föhnorkan mit Windgeschwindigkeiten von 110-150 km/h bis in die Tallagen gewarnt. Ursache für den Föhnsturm ist ein Tief über Frankreich.