Alno-Insolvenzverwalter erhält doch noch Angebot

Mit dem in Dublin ansässigen Investmentfonds RiverRock European Opportunities Fund II Limited gibt es doch noch einen Interessenten für Alno. Das Unternehmen hat über die Londoner Consultinggesellschaft Watling Street Advisors ein Angebot für wesentliche Alno-Assets abgegeben.



Laut einer am heutigen Spätnachmittag veröffentlichten Ad hoc-Mitteilung hat der Insolvenzverwalter Prof. Dr. Martin Hörmann den Alno-Vorstand heute über ein entsprechendes Angebot informiert. Hörmann will auf Basis dieses Angebots jetzt in Verhandlungen mit RiverRock eintreten. Sollte es zu einem Abschluss eines Kaufvertrages kommen, will RiverRock den am 24. November eingestellten Geschäftsbetrieb bei Alno wieder aufnehmen.