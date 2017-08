WKI stellt formaldehydfreie Holzwerkstoff-Klebstoffe vor

Im Rahmen des Online-Seminars „Formaldehydfreie Klebstoffe in der Holzwerkstoffindustrie - Herausforderungen und Lösungsansätze“ präsentiert das WKI am 19. September 2017 den aktuellen Stand zur Entwicklung von formaldehydfreien Aminoharzen. Zusammen mit dem Fraunhofer-Institut IAP untersucht das WKI bereits seit Anfang 2012 die Möglichkeiten für einen Einsatz von Harnstoff-/Melaminleimen mit alternativen Aldehyden in der Holzwerkstoffproduktion. Diese können wie konventionelle Klebstoffe sowie als Fließmittel eingesetzt werden und sollen technisch und wirtschaftlich konkurrenzfähig sein. Weitere Anforderungen an die alternativen Leimsysteme sind eine ausreichende Verfügbarkeit sowie die Unbedenklichkeit hinsichtlich Gesundheit und Umwelt. Die Teilnahme an dem Online-Seminar ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist jedoch erforderlich.