West Fraser erhält Freigabe für Übernahme von Gilman

Die West Fraser Timber hat von der United States Federal Trade Commission (FTC) die kartellrechtliche Freigabe der am 26. Juli angekündigten Übernahme der Gilman Companies erhalten. Laut einer am 18. August von West Fraser veröffentlichten Mitteilung hat das FTC eine frühzeitige Kündigung der anwendbaren Wartezeit unter dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 erteilt. Der Kaufpreis soll bei 430 Mio US$ liegen.



Die Übernahme umfasst insgesamt sechs Sägewerken in Georgia und Florida und eine Produktion für keilgezinkte Holzprodukte. Die Produktionskapazität der Sägewerke liegt bei zusammen 700 Mio bdft Southern Yellow Pine (SYP)-Schnittholz pro Jahr. Nach Abschluss steigt die Gesamtkapazität von West Fraser im Sägewerksbereich auf insgesamt etwa 7,2 Mrd bdft/Jahr.