US-Möbelindustrie: Umsatz hat erneut um 7 % zugelegt

Der Umsatz der auf den „Residential-Bereich“ ausgerichteten US-amerikanischen Möbelhersteller hat sich im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat erneut um 7 % auf 2,617 Mrd US$ erhöht. Bereits im Mai war der Wert laut dem monatlich veröffentlichten Konjunkturbericht des Beratungsunternehmens Smith Leonard um 7 % gestiegen. Eine ähnlich hohes Wachstum war im bisherigen Jahresverlauf lediglich im März mit +6 % verzeichnet worden. Im Januar und April hatte sich der Umsatz um jeweils 2 % und im Februar um 3 % erhöht. Der Auftragseingang ist im Juni um 6 % auf 2,416 Mrd US$ gestiegen. Nach einer Stagnation im Januar hat sich der Auftragseingang in den restlichen fünf Monaten des ersten Halbjahres durchweg erhöht. Die Steigerungsraten reichten hier von +4 % im Februar bis +12 % im März. Der Auftragsbestand hat im Juni um 6 % auf 1,975 Mrd US$ zugelegt. In den beiden Vormonaten war hier noch ein stärkerer Anstieg von jeweils 11 % verzeichnet worden.



Kumuliert über die ersten sechs Monate hat sich der Auftragseingang um 6 % auf 13,746 Mrd US$ und der Umsatz um 5 % auf 13,834 Mrd US$ verbessert.