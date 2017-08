US-Möbelhandel: Umsatz hat im Juli um 5,6 % zugelegt

Der Umsatz im US-amerikanischen Möbeleinzelhandel hat im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat saisonbereinigt und bereinigt um die unterschiedliche Anzahl an Feier- bzw. Handelstagen um 5,6 % auf 9,675 Mrd US$ zugenommen. Laut den vorläufigen Zahlen des U.S. Department of Commerce war das der höchste Anstieg im Verlauf des bisherigen Jahres. Im Vergleich zum Juni hat sich der US-Möbeleinzelhandelsumsatz um 0,4 % erhöht.



Unbereinigt ist der Umsatz im US-Möbeleinzelhandel um 4,3 % auf 9,520 Mrd US$ gestiegen. Kumuliert über die ersten sieben Monate ergibt sich ein Zuwachs von 3,8 % auf 63,915 Mrd US$.