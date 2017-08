Umsatzsteigerung hat sich bei Ponsse verlangsamt

Der finnische Forstmaschinenhersteller Ponsse konnte im zweiten Quartal den Umsatz zwar nochmals um 5,5 % auf 128,8 Mio € steigern. Die Zuwachsrate fällt allerdings nicht zuletzt aufgrund eines zunehmenden Basiseffektes geringer aus, nachdem Ponsse zwischenzeitlich elf Quartale in Folge Umsatzsteigerungen ausweisen konnte. So war im ersten Quartal der Umsatz noch um 13 % auf 129,9 Mio € gestiegen, im vierten Quartal 2016 waren es +10 % auf 167,5 Mio €, im dritten+9 % auf 112,7 Mio € und im zweiten Quartal +6 % auf 122,0 Mio €.



Laut dem am 8. August für das zweite Quartal und das erste Halbjahr veröffentlichten Geschäftsbericht profitiert Ponsse weiterhin von einer lebhaften Nachfrage nach Forstmaschinen in Russland. Auch mit dem Absatz in Skandinavien und in den zum Verkaufsgebiet „Central Europe“ zählenden Ländern Frankreich und Deutschland zeigt sich Ponsse zufrieden. Auf dem finnischen Inlandsmarkt investieren Forstunternehmer nicht zuletzt in Erwartung steigender Holzernteaktivitäten im Zusammenhang mit Investitionen in der Zellstoffindustrie in neue Forstmaschinen. Diese starke Inlandsnachfrage hat bei Ponsse dazu geführt, dass der Exportanteil am Gesamtumsatz auf 74,5 (77,9) % zurückgegangen ist. Neben dem Maschinenverkauf hat nach Angaben von Ponsse während der vergangenen Quartale aber auch der After Sales-Bereich in einem immer stärkeren Umsatz zu den Zuwächsen beigetragen.



Den Auftragsbestand am Stichtag 30. Juni gibt Ponsse mit 141,4 Mio € an. Der Rückgang von rund 15 % gegenüber dem Vorjahresstichtag ist aber auch auf zusätzliche Fertigungskapazitäten zurückzuführen, durch die die Lieferzeiten verkürzt werden konnten.