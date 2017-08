Umsatz im Holzhandel zur Jahresmitte 1,7 % über Vorjahr

Laut dem monatlichen Betriebsvergleich des GD Holz konnte der deutsche Holzhandel im Berichtsmonat Juni mit +1 % eine leichte Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr erzielen, wobei der Monat zwei Arbeitstage weniger hatte als der Juni 2016. Die Umsätze in den Produktbereichen „Hobelware“ mit einem Plus von fast 10 % und „Gartenholz“ mit +8 % haben sich im Juni weit überdurchschnittlich entwickelt.



Mit dem leichten Anstieg im Juni konnte der deutsche Holzhandel seinen Umsatz im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,7 % steigern. Die positive Umsatzentwicklung des ersten Quartals (+3 %) hat sich damit im Verlauf des zweiten Quartal etwas abgeschwächt. Überdurchschnittliche Umsatzsteigerungen von jeweils knapp 6 % konnten in den ersten sechs Monaten in den Produktbereichen „Holz im Garten“ und „Fußböden“ erreicht werden. Die Umsatzentwicklung der anderen Sortimente bewegt sich mit kleinen Abweichungen im Bereich des für das erste Halbjahr ermittelten Gesamtdurchschnitts.



Die Erwartungshaltung des Holzhandels für das Sommer- und Herbstgeschäft ist bei der Juni-Umfrage verhalten positiv ausgefallen. 60 % der Teilnehmer am monatlichen Betriebsvergleich erwarten für das laufende Quartal gleichbleibende Umsätze, 30 % gehen von Umsatzsteigerungen aus.