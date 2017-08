UFP meldet für zweites Quartal Rekordergebnis

Die US-amerikanische Universal Forest Products (UFP) konnte im zweiten Quartal 2017 mit insgesamt 1,072 Mrd US$ eine Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr um rund 23 % erzielen. Das Bruttoergebnis wurde um knapp 13 % auf 148,2 Mio US$ gesteigert. Ein Anstieg der Verkaufs- und Verwaltungskosten um 21 % auf 94,3 Mio US$ sowie der sonstigen Kosten um etwa 88 % auf rund 1,5 Mio US$ führten allerdings dazu, dass das Nettoergebnis mit rund 34,6 Mio US$ lediglich um gut 1 % über dem Vorjahreswert lag.