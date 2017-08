Tschechien: Voraussichtlich nur geringe Sturmschäden

Bei den Gewitterstürmen Ende vergangener Woche sind im östlichen Teil von Tschechien nach vorläufigen Schätzungen der staatlichen Forstverwaltung Lesy CR mindestens 60.000 fm Sturmholz angefallen. Dabei handelt es sich sowohl um Bruchholz als auch um vollständig geworfene Bäume. In der Nacht des 10. August haben Gewitterstürme zunächst in Nord- und Mittelmähren Schäden verursacht. In der darauffolgenden Nacht lag der Schadensschwerpunkt in Nordostböhmen.