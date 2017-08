Trenev übernimmt Mehrheitsanteil an VBH-Tochter Esco

Victor Trenev, Hauptgesellschafter und Geschäftsführer des Baubeschlaghandelskonzerns VBH Holding plant eine direkte Beteiligung an dem VBH-Tochterunternehmen esco Metallbausysteme. Nach Informationen aus dem Unternehmen will Trenev 70 % der Firmenanteile übernehmen. Die restlichen 30 % sollen an einen namentlich nicht genannten Privatinvestor aus Deutschland gehen. Bisher befinden sich alle Anteile an esco im Besitz der VBH Holdinggesellschaft. Unter Vorbehalt der noch ausstehenden behördlichen Genehmigungen soll die Transaktion am 30. September vollzogen werden.



Im Zuge des Gesellschafterwechsels soll esco inklusive der beiden ausländischen Tochterunternehmen esco Metallbausysteme Austria und esco Polska aus der VHB-Konzernstruktur herausgelöst und stattdessen als eigenständiges Unternehmen unter dem Dach von Trenevs österreichischer Beteiligungsgesellschaft Ascolon Holding geführt werden. Darüber hinaus sind keine operativen Änderungen vorgesehen. Christoph Schill wird weiterhin Geschäftsführer von esco bleiben.



Die Herauslösung von esco aus dem Mutterkonzern wäre ein weiterer Schritt in der strategischen Neuausrichtung der VBH Holding. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen seinen Börsenausstieg vollzogen. Im Vorfeld hatten die vier Hauptaktionäre im Rahmen eines Squeeze-out die Aktien der Minderheitsaktionäre übernommen. Trenev hält seitdem über Ascolon rund 66 % an der VBH Holding.