The Home Depot korrigiert Umsatzprognose nach oben

Der US-amerikanische Baumarktkonzern The Home Depot prognostiziert für das laufende Geschäftsjahr 2017/2018 (31. Januar) inzwischen ein Umsatzplus von 5,3-5,5 %. Anfang des Jahres war das Unternehmen noch von einem Anstieg um rund 4,6 % ausgegangen. Die verbesserte Umsatzprognose wurde im Zuge der Mitte August veröffentlichen Zahlen für das zweite Quartal bzw. für das erste Halbjahr bekannt gegeben.



Im Verlauf des zweiten Quartals konnte The Home Deport seinen Umsatz um 6,2 % auf 28,108 Mrd US$ steigern. Damit hat sich die Wachstumsdynamik beschleunigt, nachdem im ersten Quartal bereits ein Zuwachs um 4,9 % erreicht worden ist. Flächenbereinigt weist das Unternehmen für die aktuelle Berichtsperiode ein Umsatzplus von 6,3 % aus; dabei lag der flächenbereinigte Umsatz in den USA rund 6,6 % über dem Vorjahresniveau. Die Online-Umsätze sind sogar um 23 % gestiegen und haben rund 6,4 % zum Gesamtumsatz beigetragen. Im Hinblick auf die Ertragslage konnte das Unternehmen eigenen Angaben zufolge das beste Ergebnis in der Firmengeschichte erzielen. Das operative Ergebnis hat sich um 8,8 % auf 4,463 Mrd US$ verbessert und beim Nettoergebnis wurde ein Anstieg um 9,5 % auf 2,672 Mrd US$ verzeichnet.



Im ersten Halbjahr wurde ein Umsatz in Höhe von 51,995 Mrd US$ erwirtschaftet, ein Plus von 5,6 % im Vergleich zum Vorjahr. Ende Juli hat The Home Depot insgesamt 2.282 Standorte betrieben, eine Niederlassung mehr als Ende des ersten Quartals.