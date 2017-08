Steinhoff reagiert auf Bericht wegen Bilanzfälschung

Der Steinhoff-Konzern hat am vergangenen Donnerstag im Rahmen einer Kapitalmarktmitteilung die in der aktuellen Ausgabe des Manager Magazins erhobenen Vorwürfe wegen Unlauterkeit zurückgewiesen. Wesentliche Fakten und Behauptungen in dem Artikel seien falsch oder irreführend. Quelle eines Teils dieser Behauptungen ist laut Steinhoff ein früherer Joint Venture-Partner, mit dem sich Konzerntochtergesellschaften aktuell in Rechtsstreitigkeiten befinden.



Der Steinhoff-Konzern verweist zudem auf eine Pressemitteilung vom 4. Dezember 2015, in der das Unternehmen bestätigt hatte, dass die in Westerstede ansässige Tochtergesellschaft Steinhoff Europe Group Services GmbH (SEGS) in Ermittlungen verwickelt ist, die sich mit der Einhaltung und der korrekten Bilanzierung nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften befasst. Zudem verweist Steinhoff auf die seither zahlreich veröffentlichten Updates hinsichtlich dieser Ermittlungen, die bestätigen, dass der Konzern externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland mit der unabhängigen Untersuchung der Angelegenheit beauftragt hat. Diese habe ergeben, dass es keine Beweise dafür gibt, dass der Konzern im Sinne von Paragraph 331 des Handelsgesetzbuches (HGB) gegen das deutsche Handelsgesetz verstoßen hat. Laut Paragraph 331 des HGB können Mitglieder des Vorstands oder Aufsichtsrates bei falscher Wiedergabe der tatsächlichen finanziellen Verhältnisse einer Kapitalgesellschaft mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe belegt werden.



Steinhoff habe konstruktiv mit den Behörden zusammengearbeitet und keine weiteren Untersuchungen oder Razzien seien, wie in dem Artikel im Manager Magazin behauptet, durchgeführt worden. Bestimmte zum Konzern gehörende Gesellschaften seien allerdings in Rechtsstreitigkeiten involviert, deren Ausgang noch unklar ist. Dennoch ist das Steinhoff-Management zuversichtlich, dass es aus diesen noch laufenden Verfahren erfolgreich hervorgehen wird und deren Ausgang keine wesentlichen Auswirkungen auf den Konzern haben werde.



Zudem weist Steinhoff darauf hin, dass weitere in dem Artikel enthaltene Behauptungen sich auf laufende zivilrechtliche Streitigkeiten beziehen. Dabei gehe es um Streitigkeiten in Bezug auf Anteile an Steinhoff-Gesellschaften mit einem Joint Venture-Partner in Europa. Das Steinhoff-Management geht davon aus, dass der Konzern zu einer Entschädigungszahlung verpflichtet wird, die aber keinen wesentlichen Einfluss auf den Konzern insgesamt haben wird.

Laut Steinhoff ist es offensichtlich, dass der frühere Joint Venture-Partner die Presse im Rahmen des Rechtsstreits missbraucht. Steinhoff will alle in dem Artikel erhobenen Anschuldigungen überprüfen und sich gegebenenfalls erneut zu der Angelegenheit äußern.



Auf Anfrage hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg bestätigt, dass die zuständige Zentralstelle für Wirtschaftssachen seit 2015 gegen vier aktuelle und ehemalige Verantwortliche eines Konzerns, zu dem unter anderem ein Möbelhandelsunternehmen mit Sitz in Westerstede gehört, wegen des Verdachts der unrichtigen Darstellung in Bilanzen gemäß Paragraph 331 des HGB ermittelt. Es bestehe der Verdacht, dass überhöhte Umsatzerlöse in die Bilanzen konzernzugehöriger Gesellschaften eingeflossen sind. Hierdurch könnte gegebenenfalls auch der Bilanzwert des Konzerns zu hoch dargestellt worden sein. Bei Durchsuchungen einer Ermittlungsgruppe der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg seien umfangreiche Unterlagen sichergestellt worden, deren Auswertung voraussichtlich mehrere Monate in Anspruch nehmen wird.



Zudem habe eine dritte Person wegen des Verdachts der Urkundenfälschung Strafanzeige erstattet. Der Anzeigenerstatter behauptet, dass er einen Vertrag über die angebliche Veräußerung eines Markenrechtes, der seine Unterschrift tragen soll, nicht kenne und auch nicht unterschrieben habe. Laut Staatsanwaltschaft ist der Abschluss der Ermittlungen derzeit noch nicht absehbar. Namen von beteiligten Personen werden von der Staatsanwaltschaft aufgrund des individuellen Schutzinteresses der Beschuldigten grundsätzlich nicht genannt. Laut Manager Magazin handelt es sich bei dem Anzeigenerstatter um Andreas Seifert, Co-Geschäftsführer der österreichischen Möbelhandelskette XXXLutz.