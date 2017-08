Steinhoff hat Umsatz organisch um 8 % gesteigert

Der Konzernumsatz der Steinhoff International Holdings hat sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016/2017 um 48 % auf 14,9 Mrd € erhöht. Den deutlichen Anstieg führt das Unternehmen wie bereits im ersten Halbjahr auf die in den vergangenen Monaten abgeschlossenen Übernahmen des US-amerikanischen Matratzenhändlers Mattress Firm, der britischen Einzelhandelskette Poundland und des australischen Möbelherstellers und -händlers Fantastic Holdings zurück. Organisch (ohne Zukäufe) belief sich das Wachstum auf 8 %.



Vom Gesamtumsatz entfielen in den ersten neun Monaten 9,0 Mrd € (+39 %) und damit rund 60 % auf den Geschäftsbereich „Household goods“, in dem vor allem die Einzelhandelsaktivitäten mit Haushaltswaren und Möbeln zusammengefasst sind. Davon wurden 5,6 Mrd € (+1 %) in der Region Europa erwirtschaftet. Die französische Einrichtungshandelskette Conforama hat mit 2,7 Mrd € (+2,0 %) knapp die Hälfte der in diesem Bereich in Europa erwirtschafteten Umsätze beigesteuert. Der Umsatz im ERM-Segment, dem die österreichische Kika/Leiner-Gruppe sowie der deutsche Möbeldiscounter Poco und die polnische Möbelhandelkette Abra zugeordnet sind, hat sich um 9 % auf 1,8 Mrd € erhöht. Allerdings sind die Umsätze der Kika/Leiner-Gruppe im Vorjahreszeitraum nur in vier Monaten enthalten, da das Unternehmen erst ab dem 1. Dezember 2015 konsolidiert wurde. Auf vergleichbarer Basis hat der Umsatz hier noch um 6 % zugelegt. Flächenbereinigt hat der Umsatz stagniert.



Der Umsatz in den beiden anderen Geschäftsbereichen des Steinhoff-Konzerns „General merchandise“ und „Automotive“ hat sich in den ersten neun Monaten um 78 % auf 4,8 Mrd € bzw. um 21 % auf 1,1 Mrd € erhöht.



Nach Regionen entfielen in den ersten drei Quartalen 52 % des Konzernumsatzes auf Europa. Die zweitwichtigste Absatzregion war Afrika mit einem Anteil von 27 %. Die restlichen 21 % verteilten sich auf die USA (15 %) und die Region Australasia (6 %).