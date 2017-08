Splitkon baut BSP-Werk im norwegischen Åmot

Am 9. August hat der norwegische Leimholzhersteller Splitkon mit der staatlichen Entwicklungsgesellschaft Siva eine Vereinbarung zum Bau eines Brettsperrholz (BSP)-Werkes am Stammsitz des Unternehmens unterzeichnet. Das geplante Werk wird über eine Kapazität von rund 60.000 m³/Jahr verfügen und zudem das erste BSP-Werk in Norwegen sein. Mit der geplanten Anlagenkonfiguration sollen künftig BSP-Elemente mit bis zu 3,6 m Höhe und 16 m Länge sowie in Stärken bis 30 cm hergestellt werden.



Auf dem bestehenden Betriebsgelände soll in Kürze mit dem Bau der künftigen 8.500 m² großen Produktionshalle begonnen werden. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anlage ist für Herbst 2018 geplant.