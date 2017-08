Södra erweitert Värö um Brettsperrholz-Produktion

Die schwedische Södra baut bis Anfang 2019 am Standort Värö eine Brettsperrholz (BSP)-Produktion; mit 5.000 m³/Jahr im Einschichtbetrieb wird es sich dabei um ein vergleichsweise kleines Werk handeln. Laut einer heute Morgen von Södra veröffentlichten Mitteilung ist die Investitionsentscheidung Teil eines strategischen Prozesses, um sich als Unternehmen auch im Bereich der Wertschöpfungskette zu etablieren. Der Investitionsentscheidung vorausgegangen war eine rund zwölfmonatige Prüfung der bestehenden Sägewerksaktivitäten sowie des Produktportfolios.



Nach Angaben des Leiters des Geschäftsbereichs „Södra Wood" Jörgen Lindquist eröffnet die Erweiterung des Angebots um BSP den Zugang vor allem zum mehrgeschossigen Bauen. Bislang ist die Zahl der BSP-Produktion in Skandinavien noch vergleichsweise gering. In Schweden wird BSP bislang nur von der Martinsons Group in Bygdsiljum produziert, bis März 2019 soll das 100.000 m³-Werk der Stora Enso in Gruvön in Betrieb gehen. Die Investitionsentscheidung von Holmen steht bislang noch aus.



Über Schweden hinaus stehen in Skandinavien derzeit noch in Norwegen (Splitkon) sowie in Finnland (CLT Plant) Investitionen in neue BSP-Werke an.