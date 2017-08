Södra beruft Larsson zum Director of Strategy

Der bisherige Vice President des Geschäftsbereichs „Södra Skog“ innerhalb der schwedischen Södra, Håkan Larsson, übernimmt zum 1. September die neu geschaffene Position des Director of Strategy für den Gesamtkonzern. Larsson bleibt auch in der neuen Position Mitglied der Senior Management Group des Konzerns und berichtet an den Präsidenten und CEO Lars Idermark.



Die Aufgaben von Larsson wird übergangsweise Olof Hansson übernehmen, derzeit Wood Supply Manager bei Södra. Mit der Suche nach einem Nachfolger wird nach Angaben von Södra umgehend begonnen.