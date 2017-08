Schweighofer hat Timflow-Plattform freigeschalten

Rundholzlieferungen an die rumänischen Standorte der Schweighofer-Gruppe können ab sofort über die Internetplattform Timflow nachvollzogen werden. Registrierte Nutzer können über unter www.timflow.com alle Daten zu Rundholzlieferungen an Holzindustrie Schweighofer, sortiert nach Werk und Datum einsehen. Aktuell sind nach Angaben von Schweighofer insgesamt 660 Lkw mit dem System ausgestattet.



In Zusammenhang mit den Diskussionen mit NGO’s über die Verarbeitung illegal eingeschlagenen Rundholzes sowie der Suspendierung des Unternehmens durch den Forest Stewardship Council (FSC) hat Schweighofer ab 3. April alle Lieferanten dazu verpflichtete, am Timflow-System teilzunehmen; Unternehmen, die sich dagegen entschieden haben, wurden aus der Lieferkette ausgeschlossen.