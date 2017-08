Schwedische Ausfuhren im Mai auf Vorjahresniveau

Schwedische Nadelschnittholz- und Hobelwarenexporteure konnten im Mai deutliche Rückgänge bei den Ausfuhren nach Afrika über Steigerungen bei den Liefermengen vor allem in Richtung Asien kompensieren. Während die Exporte nach Afirka um rund ein Drittel auf 169.100 m³ zurückgegangen sind, lagen die Lieferungen an Kunden in Asien mit 209.500 m³ um 43 % über dem Vorjahreswert. Auch die Exporte in den Nahen Osten haben nach schwachem Jahresauftakt wieder angezogen und sind im Mai um 10 % auf 51.900 m³ anstiegen. Überraschend schwach verliefen hingegen die Ausfuhren in die USA. Nach deutlichen Zuwächsen in den Vormonaten blieb die Exportmenge im Betrachtungszeitraum mit 25.300 m³ um 28 % hinter dem Wert von Mai 2016 zurück.



Insgesamt konnte Schweden damit im Verlauf des ersten Halbjahres 5,562 Mio m³ Nadelschnittholz ud Hobelware exportieren, 3 % weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Steigerungen bei den Ausfuhren nach Asien (+19 %) und in die USA (+29 %) stehen dabei Rückgänge bei den Exporten nach Europa (-1 %), Afrika (-26 %) und den Nahen Osten (-8 %) gegenüber.