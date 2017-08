Sägewerk Kandern hat Geschäftsbetrieb eingestellt

Das südbadische Sägewerk Kandern in Kandern hat den Geschäftsbetrieb Mitte August eingestellt. Dies geht aus einem Bericht der Weiler Zeitung vom 25. August hervor. Das Werksgelände ist laut dem Zeitungsbericht bereits verkauft. Für das Gelände soll in den kommenden Wochen vom Gemeinderat Kandern ein Bebauungsplan aufgestellt werden.



Das mit einer horizontalen Blockbandsäge ausgestattete Sägewerk hatte in nennenswertem Umfang Lohnschnittaufträge durchgeführt. Dementsprechend sind sowohl Laub- als auch Nadelhölzer eingeschnitten worden. Auch das Schnittholzsortiment war mit Blockware, Bauholz bis 12,50 m Länge, Rahmen und Latten sowie Dielen und Bohlen vergleichsweise breit. Der Einschnitt lag in den vergangenen Jahren bei rund 2.000 fm/Jahr.