Roto nimmt neues Innovationszentrum in Betrieb

Der Roto Frank-Geschäftsbereich "Dach- und Solartechnologie" bezieht derzeit sein neu gebautes Innovations- und Entwicklungszentrum am Standort Bad Mergentheim. Der Umzug soll bis Anfang September abgeschlossen sein. Die offizielle Einweihung wird am 9. September stattfinden.



In dem Zentrum sind künftig die Roto-Bereiche Produktinnovation (Entwicklung und Konstruktion), Marktsortimente (Produktmanagment) und Sortimentsvermarktung (Marketing) untergebracht. Ziel ist es, die Zusammenarbeit dieser drei Bereiche stärker zu vernetzen und auszubauen. Bislang waren die jeweiligen Mitarbeiter auf unterschiedliche Verwaltungsgebäude verteilt. Das zweigeschossige Gebäude verfügt über rund 80 feste und acht flexible Arbeitsplätze.



Roto hatte im April 2016 mit dem Bau des rund 2.000 m² großen Innovationszentrums begonnen. Das Investitionsvolumen wurde auf insgesamt rund 4 Mio € beziffert.