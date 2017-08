Remmers erweitert Anlagen im Kompetenzzentrum

Mit der Installation einer Schleifmaschine kann im Löninger Kompetenzzentrum Holzoberfläche von Remmers künftig der gesamte Prozess der Einzelteilbeschichtung dargestellt werden. Nach Angaben von Elmar Kaiser, Bereichsleiter Remmers Technik Service (RTS) Holzfarben und Lacke, schließt die Installation der Schleifmaschine vom Typ „Ecoline Profilsand 4“ der italienischen Ecoenerg die bisherige Lücke im Anlagenbestand, so dass künftig mit Imprägnieren, Grundieren, Trocknen und Schleifen alle Prozessschritte von Kunden genutzt werden können.



Das Löninger Kompetenzzentrum wurde 2014 eröffnet und ist unter anderem mit einem 6-Achs-Lackierroboter mit integrierter 3D-Teileerkennung, Airmix- und Airless-Lackierung sowie einem Klima- und Trocknungsraum ausgestattet. Darüber hinaus stehen verschiedene Schleif- und Lackierautomaten, eine Flutstation sowie ein Sprühtunnel zur Imprägnierung von Fenster-Einzelteilen zu Verfügung. Damit soll Kunden ein umfassender Vergleich zwischen der klassischen Fensterbeschichtung am Rahmen und der Beschichtung am Einzelteil unter Produktionsbedingungen ermöglicht werden.