Polstermöbelindustrie mit zweistelligem Umsatzrückgang

Der Umsatz der deutschen Polstermöbelindustrie ist im Juni wieder zweistellig um 15,2 % auf 79,4 Mio € gesunken. Wie aus der auf Basis der Daten des Statistischen Bundesamtes monatlich erstellten Umsatzstatistik des VdDP hervorgeht, war dies der stäkste Rückgang im Verlauf des bisherigen Jahres. Mit -18,1 % ist dabei das Minus im Inland höher ausgefallen als im Ausland, wo mit -10,0 % aber ebenfalls ein deutlicher Rückgang verzeichnet wurde. In der Eurozone hat der Umsatz um 11,3 % abgenommen.



Im ersten Halbjahr haben sich die Umsätze der deutschen Polstermöbelhersteller insgesamt uneinheitlich entwickelt. Rückgängen im Februar (-11,0 %), April (-13,3 %) und Juni standen Zuwächse im Januar (+4,8 %), März (+2,1%) und Mai (+4,9 %) gegenüber. Kumuliert über die ersten sechs Monate ergibt sich damit ein Minus von 5,2 % auf 509,8 Mio €. Der Rückgang ist ausschließlich auf das Inlandsgeschäft zurückzuführen, das um 8,7 % nachgegeben hat. Im Ausland wurde dagegen noch ein leichter Zuwachs von 0,7 % erreicht. In der Eurozone ist der Umsatz aber ebenfalls gesunken; das Minus hier belief sich auf 3,3 %.



Während im ersten Quartal noch ein Plus von 2,8 % erreicht werden konnte, weist das interne Auftragspanel des VdDP kumuliert über die ersten sechs Monate um 1,6 % niedrigere Auftragswerte aus. Das Minus im Inland belief sich im ersten Halbjahr auf -1,9 %. Im Ausland haben die Auftragswerte um 0,5 % abgenommen. Die negative Entwicklung beim Auftragseingang in Stückzahlen hat sich im zweiten Quartal noch einmal verstärkt. Bereits im ersten Quartal war hier ein Rückgang um 4,2 % verzeichnet worden. Kumuliert über das erste Halbjahr hat sich das Minus auf 6,0 % ausgeweitet. Auch hier ist der Rückgang im Inland mit -6,9 % höher ausgefallen als im Ausland mit -2,8 %.



Das interne Auftragspanel des VdDP berücksichtigt allerdings auch deutsche Unternehmen mit ausländischen Standorten, Vertriebsgesellschaften sowie ausländische Unternehmen mit Vertriebsschwerpunkt in Deutschland, während in die amtliche Statistik nur Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten, die in Deutschland produzieren, einfließen.