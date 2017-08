Polen: Voraussichtlich 7,7 Mio fm Sturmholz auf 38.000 ha

Heute Nachmittag hat die Generaldirektion der polnischen Staatsforstverwaltung wie erwartet die Schadensschätzung konkretisiert und die Sturmholzmenge auf rund 7,7 Mio fm erhöht. Die betroffene Waldfläche wird mit 38.000 ha angegeben. Diese aufgrund der immer laufenden Schadenserhebung vorläufigen Zahlen wurden von dem zwischenzeitlich in der Staatsforstverwaltung gebildeten Krisenstab nach einer Videokonferenz mit allen Forstdirektionen bekannt gegeben. Der Schadensschwerpunkt liegt in dem Forstdistrikt Rytel in der Forstdirektion Torun mit 3,6 Mio fm Sturmholz auf 22.300 ha. Hohe Schäden werden aber auch von den Forstdirektionen Gdansk, Poznan, Szczecin, Wroclaw und Lodz gemeldet.