Polen hebt Sturmholzschätzung auf 9,8 Mio fm an

Wie erwartet hat die polnische Staatsforstverwaltung die auf der Pressekonferenz am 16. August bekannt gegebenen Zahlen zum Schadenausmaß der Gewitterstürme vom 11. und 12. August im Verlauf der vergangenen Tage weiter nach oben korrigiert. So wird in den Schadensgebieten zwischenzeitlich von 9,8 Mio fm Sturmholz ausgegangen. Damit haben sich die Mengenangaben wie nach Sturmereignissen dieser Größenordnung üblich ausgehend von einer Erstmeldung kurz nach dem Ereignis kontinuierlich erhöht. So hatten auch die polnischen Staatsforsten wenige Stunden nach dem Ereignis von 6,6 Mio fm gesprochen, am 14. August war diese Zahl dann auf 7,7 Mio fm erhöht und am 16. August dann auf 8,2 Mio fm korrigiert worden.



Ähnlich verhält es sich auch mit der Schadensflächen. Die jüngsten Angaben des polnischen Staatsforst weisen 79.700 ha aus. Davon sind die Waldbestände auf 39.200 ha komplett zerstört. In der Erstmeldung hatten die polnischen Staatsforsten die Schadensfläche mit rund 26.000 ha angegeben. Auf der Pressekonferenz war die Fläche dann mit 45.000 ha gegeben worden.



Auch bei den aktuellen Zahlen handelt es sich noch um vorläufige Angaben. Die polnische Staatsforstverwaltung rechnet damit dass sich die Mengen- und Flächenzahlen noch weiter erhöhen werden.