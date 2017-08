Polen: Forstdirektionen aktualisieren Sturmholzzahlen

Im Verlauf des heutigen Montags haben erste polnische Forstdirektionen ihre während des Wochenendes bekannt gegebenen Sturmholzschätzungen nach oben korrigiert. Allein in der laut den bisherigen Erhebungen am stärksten betroffenen Forstdirektion Torun wird nun von 3,6 Mio fm Sturmholz auf einer Fläche 22.300 ha ausgegangen; am Wochenende war noch von 2,5 Mio fm auf 15.200 ha ausgegangen worden. Damit wird der Jahreshiebssatz von 2 Mio fm deutlich übertroffen. Neben dem Zahlen aus der ebenfalls stark betroffenen Forstdirektion Gdansk (2,2 Mio fm auf 6.000 ha) gibt es zwischenzeitlich auch ersten Schätzungen von der Forstdirektion Poznan mit 800.000 fm Sturmholz auf 3.000 ha. Betroffen sind die Forstdistrikte Jarocin, Piaski, Czerniejewo und Gniezno.



Mit den Korrekturen wird sich voraussichtlich auch die von der polnischen Staatsforstverwaltung für ganz Polen am Wochenende herausgegebene Schadensschätzung von 6,6 Mio fm Sturmholz erhöhen.