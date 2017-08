Pfleiderer Group steigert EBITDA um knapp 28 %

Interne Verbesserungen sowie höhere Absatzzahlen im hohen einstelligen Prozentbereich in den meisten Produktbereichen trugen bei der der Pfleiderer Group im ersten Halbjahr zu einer Steigerung des Konzernumsatzes um 3,5 % auf 506,0 Mio € bei. Nach einem Plus von 2,5 % in den ersten drei Monaten setzte sich die positive Umsatzentwicklung damit auch im Verlauf des zweiten Quartals weiter fort.



Das Konzern-EBITDA für die ersten sechs Monate konnte laut einer heute Morgen veröffentlichten Mitteilung um 27,6 % auf 66,1 Mio € erhöht werden, nach 51,8 Mio € im ersten Halbjahr vergangenen Jahres. Die EBITDA-Marge verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr von 10,6 % auf 13,1 %. In dem Vorjahreswert waren allerdings Einmalaufwendungen für den von Pfleiderer als „Re-IPO" bezeichneten erneuten Börsengang nach der Integration der Pfleiderer GmbH enthalten. Die Investitionen der Pfleiderer Group summierten sich im Berichtszeitraum auf 20,6 Mio € nach 15,8 Mio € im Vergleichszeitraum des Vorjahres.



Die Ergebnis- und Margenverbesserung führt CEO Tom K. Schäbinger im Wesentlichen auf eine Steigerung der Effizienz im operativen Geschäft und eine verbesserte Kapazitätsauslastung zurück. Darüber hinaus haben eine stärkere Fokussierung auf das Premiumsegment und ein Förderung des Absatzes von Mehrwertprodukten zu den Steigerungen beigetragen.



Ursprünglich sollte die Veröffentlichung der Halbjahreszahlen am 10. August erfolgen. In einer Ad hoc-Mitteilung hatte die Pfleiderer Group dann aber am 5. Juli eine Verschiebung des Veröffentlichungstermins auf den heutigen Tag bekannt gegeben. Gründe für die Verschiebung waren dabei nicht genannt worden.