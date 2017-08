Pfleiderer hat im ersten Halbjahr 20,6 Mio € investiert

Im ersten Halbjahr hat die Pfleiderer Group insgesamt 20,6 Mio € investiert, gegenüber 15,8 Mio € im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr 2017 hat das Unternehmen laut dem am letzten Mittwoch veröffentlichten Halbjahresbericht ein Investitionsvolumen von rund 60 Mio € vorgesehen. Die größten Einzelprojekte sind die neue Schleiflinie und die Altholzaufbereitung im Spanplattenwerk Neumarkt sowie die Hot Coating-Anlage am Standort Leutkirch.



Die Schleiflinie, für die insgesamt 6,2 Mio € eingesetzt werden, soll noch im August in Betrieb gehen. Die mit einem Investitionsvolumen von 9,6 Mio € geplante Erweiterung der Altholzaufbereitung soll bis zum Jahresende abgeschlossen werden. Die Inbetriebnahme der Hot Coating-Anlage, dem mit 12,6 Mio € größten Einzelprojekt, ist für das erste Halbjahr 2018 geplant. Pfleiderer will über die damit mögliche Erweiterung des Angebotsprogramms im Bereich Hochglanz-/Mattoberflächen mittelfristig einen EBITDA-Beitrag von 8,4 Mio €/Jahr erreichen. Die erweiterte Altholzaufbereitung soll 5,0 Mio €/Jahr bringen, für die neue Schleiflinie wurden 2,0 Mio €/Jahr angesetzt.