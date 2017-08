Pfeifer baut BSP-Werk in Schlitz statt in Lauterbach

Die österreichische Pfeifer Group wird den Ende März 2017 stillgelegten Standort Schlitz wieder in Betrieb nehmen und dort das ursprünglich für Lauterbach vorgesehen Brettsperrholz (BSP)-Werk bauen. Eine entsprechende Änderung der bisherigen Investitionsplanung hat das Unternehmen heute bekannt gegeben.



Wesentlich für die Entscheidung war, dass in Schlitz eine umfassende Infrastruktur, darunter etwa Trocknungsanlagen, Lager- und Produktionshallen, zu Verfügung steht, auf die für die neue BSP-Produktion zurückgegriffen werden kann. Laut Pfeifer-Projektleiter Josef Dringel wird es dadurch möglich, die Investitionskosten gegenüber dem ursprünglichen Plan von rund 30 Mio € um einen zweistelligen Millionenbetrag erheblich zu reduzieren. Darüber hinaus lässt sich das Projekt in kürzerer Zeit realisieren.



Nicht mehr benötigte Teile des alten Maschinenparks sollen abgebaut und der Standort insgesamt auf einen aktuellen Industrie-Standard gebracht werden. Nach Angaben von Dringel wird mit der Vergabe der Aufträge im Herbst begonnen. Der eigentliche Baustart in Schlitz ist für Frühjahr 2018 und die Fertigstellung für Frühjahr 2019 geplant. In der ersten Ausbaustufe soll eine Produktionskapazitäten von 50.000 m³/Jahr installiert und die zweite Ausbaustufe mit einer Erweiterung auf 100.000 m³ soll dann unmittelbar danach realisiert werden.



Gleichzeitig bauen wir nicht mehr benötigte Teile des alten Maschinenparks ab und bringen den gesamten Standort auf aktuelle industrielle Standards. Mit der Vergabe der Aufträge beginnen wir im Herbst 2017“, skizziert Pfeifer-Projektleiter Josef Dringel. Der eigentliche Baubeginn in Schlitz ist für Frühjahr 2018 geplant, die Fertigstellung im Frühjahr 2019. Wie ursprünglich geplant entstehen in der ersten Ausbaustufe Produktionskapazitäten von 50.000 m³ CLT. Die zweite Ausbaustufe mit einer Erweiterung auf 100.000 m³ wird unmittelbar danach realisiert.



Parallel zum Bau des BSP-Werkes hat Pfeifer auch Investitionen für den Ausbau in Lauterbach im zweistelligen Millionenbereich angekündigt. Weitere Investitionsmittel sind für den Ausbau eines Gleisanschlusses in Lauterbach projektiert.