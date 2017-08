Palmako eröffnet auch in Norwegen ein Vertriebsbüro

Das estnische Holzindustrieunternehmen Palmako hat kürzlich in Norwegen ein Vertriebsbüro eröffnet. Das unter Palmako Norge firmierende Unternehmen, das von Managing Director Yngve Sommer geleitet wird, soll zusammen mit der Mitte 2016 gegründeten schwedischen Tochtergesellschaft in Skandinavien den Absatz von Holzhäusern und Gartenholzprodukten steigern. Bis zur Fertigstellung einer eigenen Lagerhalle wird Palmako Norge zusammen mit der schwedischen Niederlassung das bestehende Distributionslager am Standort Värnamo/Småland nutzen.



Neben den skandinavischen Niederlassungen ist Palmako in Großbritannien und Frankreich mit eigenen Tochtergesellschaften vertreten. Über selbstständige Handelsvertretungen werden die Produkte von Pamako in Deutschland (Breddemann), Italien (AgriforGroup), Spanien (RS Plimfer’s), Portugal (Satradi) sowie in Tschechien (EPL CZ) vertrieben.



Palmako produziert an vier estnischen Standorten jährlich rund 45.000 Holzhäuser, 30.000 m³ Leimholz, 32.000 m³ imprägnierte Gartenholzprodukte sowie 37.000 t Pellets. Das Unternehmen, das zur estnischen Lemeks-Holding gehört, konnte 2016 den Umsatz um rund 10 % auf 55,8 Mio € steigern.