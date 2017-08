Nur noch leichtes Umsatzplus in der Möbelindustrie

Nach einem Umsatzwachstum von 3,2 % im Gesamtjahr 2016 ist der Umsatz der deutschen Möbelindustrie ist im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr nur noch um 0,5 % auf rund 9 Mrd € gestiegen. Damit hat sich das Umsatzwachstum deutlich verlangsamt. Laut VDM hat insbesondere das Exportgeschäft zu dem Umsatzanstieg beigetragen. Der Auslandsumsatz hat sich in den ersten sechs Monaten um 1,7 % erhöht, während der Inlandsumsatz auf dem Vorjahresniveau stagnierte.



Die einzelnen Teilbereiche der Möbelindustrie haben sich im ersten Halbjahr uneinheitlich entwickelt. So mussten die Küchenmöbelhersteller einen Umsatzrückgang um 2,4 % auf rund 2,4 Mrd € verzeichnen und auch bei Büromöbeln gab es einen leichten Rückgang um 1,5 % auf rund 1 Mrd €. Der Umsatz mit Polstermöbeln ist um 5,3 % auf 510 Mio € noch deutlicher gesunken. Im kleinsten Teilsegment Matratzen lag der Umsatz mit 460 Mio € in etwa auf dem Vorjahresniveau (-0,1 %). Umsatzzuwächse haben hingegen die Hersteller von Laden- und sonstigen Objektmöbeln (+7,5 % auf 860 Mio €) sowie die Hersteller von sonstigen Möbeln und Möbelteilen (+2,4 % auf 3,8 Mrd €) erzielt.



Der Absatz in die EU-Länder hat sich mit einem Minus von 1,7 % schwächer entwickelt als die gesamten Exporte. Zwar konnten die Ausfuhren in den wichtigsten Absatzmarkt Frankreich um 1,6 % ausgeweitet werden und auch der polnische (+9,0 %), tschechische (+2,9 %) und dänische Markt (+5,4 %) haben sich positiv entwickelt. Die Möbelexporte in die wichtigen Absatzmärkte Österreich (-3,7 %), die Niederlande (-3,5 %) und Belgien (-1,3 %) waren jedoch rückläufig. Auch die Ausfuhren nach Großbritannien und in die USA sind infolge der Brexit-Auswirkungen bzw. der protektionistischen Handelspolitik der USA gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Zweistellige Zuwachsraten hat es hingegen bei den Möbelausfuhren nach China (+27,6 %) und Indien (+32,0 %) gegeben. Insgesamt hat sich die Exportquote der deutschen Möbelhersteller, das heißt der Anteil der direkt ins Ausland gelieferten Ware am Gesamtumsatz der Branche, auf 32,2 % erhöht. Im ersten Halbjahr 2016 lag der Wert noch bei 31,7 %. Laut VDM hat sich die Exportquote seit der Jahrtausendwende mehr als verdoppelt.



Für die Möbelimporte liegt bislang nur der Wert für die ersten fünf Monate des laufenden Jahres vor. Hier musste ein Rückgang um 2,4 % auf 5,4 Mrd € ausgewiesen werden. Im Gesamtjahr 2016 waren die Einfuhren noch um 2,2 % auf 12,4 Mrd € gestiegen. Im laufendem Jahr wurden unter anderem weniger Möbel aus Italien (-8,8 %), Österreich (-9,8 %) und Frankreich (-10,2 %) importiert. Auch die Einfuhren aus dem wichtigsten Lieferland Polen sind um 3,8 % zurückgegangen. Demgegenüber haben die Möbelimporte aus dem zweitwichtigsten Lieferland China um 6,4 % zugelegt; und auch aus Vietnam, dem zweitwichtigsten Lieferanten aus Asien, wurden mehr Möbel nach Deutschland importiert (+1,6 %).



Für das Gesamtjahr prognostiziert der VDM ein Umsatzplus von bis zu einem Prozent für die deutsche Möbelindustrie. Im Exportgeschäft wird auch im zweiten Halbjahr ein Wachstum erwartet. Im Inland rechnet der VDM hingegen mit einer abnehmenden Nachfrage nach Möbeln, vor allem aufgrund der rückläufigen Bautätigkeit.