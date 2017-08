Nochmaliger Eigentümerwechsel bei Wüst Hacker

Der Schweizer Hackerhersteller Wüst Maschinen- und Fahrzeugbau wurde Ende April von den Mitarbeitern Ernst Peter Gehrig, Ueli Guggisberg, Thomas Thuner und Andreas Wüst vollständig übernommen. Der bisherige Eigentümer Hanspeter Vögeli ist aus dem Gesellschafterkreis ausgeschieden; die Geschäftsleitung ist von Nik Aeberhardt auf Gehring und Wüst übergegangen.



Vögeli hatte erst zum Jahreswechsel 2014/2015 alle Anteile an Wüst Hacker im Zuge einer Nachfolgelösung von Karl Wüst übernommen. Damals war auch Aeberhardt als Geschäftsleiter bestellt worden.



Von Wüst Hacker werden jährlich rund 10-15 Anlagen gebaut. Das Produktionsprogramm umfasst dabei auf Trailer und LKW montierte Hacker, die entweder direkt, über Zapfwelle oder durch Aufbaumotore angetrieben werden. Darüber hinaus bietet Wüst auch den Aufbau von Langholzfahrzeugen an. Neben dem Schweizer Inlandsmarkt werden die Maschinen überwiegend in Deutschland und Frankreich verkauft.