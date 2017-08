Moelven will Kiefernsägewerk Norsälven stilllegen

Der norwegische Moelven-Konzern will aufgrund mangelnder Rentabilität das auf eine Produktion von jährlich rund 80.000 m³ Kiefernschnittholz ausgelegte Sägewerk der Moelven Norsälven in Vålberg schließen. Entsprechende Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern wurden eingeleitet. Von der Schließung sind insgesamt 44 Mitarbeiter betroffen. Der Jahresumsatz des mit einer Bandsägen- und einer Reduzierlinie ausgestatteten Werkes lag zuletzt bei rund 200 Mio nkr, rund 35 % wurden dabei in den skandinavischen Märkten, die verbleibenden 65 % im Export erwirtschaftet.



Um den vergleichsweise geringen technischen Standard des Werkes auf ein heute übliches Niveau zu bringen, wären nach Schätzungen des Leiters des Geschäftsbereichs „Moelven Timber“, Anders Lindh, Investitionskosten von mindestens 70 Mio nkr notwendig. Aber auch danach sei nicht sichergestellt, dass das Werk profitabel arbeitet.