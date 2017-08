Ministerium bestätigt Sturmholzschätzung vom Montag

Das bayerische Landwirtschaftsministerium hat heute die von EUWID bereits am Montag veröffentlichten Schätzungen zur den Sturmholzmengen bestätigt. In einer heute Mittag veröffentlichten Pressemitteilung geht das Ministerium von über 2 Mio fm Sturmholz aus. Zum größten Teil sind die Mengen in den niederbayerischen Landkreisen Passau und Freyung-Grafenau angefallen.



Nachdem es in den Schadholzgebieten bereits erste schwere, in einem Fall auch tödliche Unfälle in der Sturmholzaufarbeitung gegeben hat, empfiehlt das Ministerium den betroffen Waldbesitzern noch einmal die Vergabe der Aufräumarbeiten an Forstunternehmer und den Einsatz von Harvestern und Forwardern.