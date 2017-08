Metsä Group nimmt Zellstoffwerk Äänekoski in Betrieb

Die finnische Metsä Group hat gestern wie geplant das Zellstoffwerk und die Bioraffinerie in Äänekoski in Betrieb genommen. Das am Standort bestehende alte Zellstoffwerk hat kurz vorher die Produktion eingestellt und wird demnächst demontiert. Mit den Zellstofflieferungen aus dem neuen Werk soll Anfang September begonnen werden. Die Produktion in der Bioraffinerie und dem Zellstoffwerk werden in den kommenden Monaten kontinuierlich gesteigert, so dass die Kapazität von 1,3 Mio t Zellstoff aufgeteilt auf 800.000 t Nadel- und 500.000 t Laubholzzellstoff sowie weiteren Grundstoffen unter anderem für die chemische Industrie wie Tallöl oder Terpentine, voraussichtlich im August 2018 erreicht werden kann.



Bei voller Kapazitätsauslastung hat das neue Werk einen Holzbedarf von 6,5 Mio m³/Jahr. In dem nun stillgelegten Zellstoffwerk waren jährlich 2,5 Mio m³ Industrieholz und Hackschnitzel verarbeitet worden. Bereits Anfang Juli hatte die Metsä Group mitgeteilt, dass sich das Holzeinkaufsvolumen nicht nur um die 4 Mio m³ sondern aufgrund des bei der Industrieholzernte als Koppelprodukt anfallenden Sägerundholzes um 6-7 Mio m³ erhöhen wird.