Metsä beginnt mit Bau des Sperrholzwerks in Estland

Der Geschäftsbereich „Metsä Wood“ der finnischen Metsä Group hat in der vergangenen Woche mit dem Bau seines neuen Birkensperrholzwerkes am estnischen Standort Pärnu begonnen. Der Grundstein des Gebäudes wurde laut Unternehmen am vergangenen Mittwoch gelegt. Für die Errichtung des rund 29.000 m² großen Produktionskomplexes sowie eines Verwaltungsgebäudes hat Metsä Wood das estnische Bauunternehmen Nordecon beauftragt. Die Inbetriebnahme des auf eine Jahreskapazität von rund 50.000 m³ Birkensperrholz ausgelegten Werkes soll voraussichtlich Ende 2018 erfolgen. Als Investitionsvolumen werden insgesamt rund 55 Mio € veranschlagt. Künftig sollen in dem Werk rund 200 Mitarbeiter beschäftigt werden.



Metsä Wood plant seit Mitte 2016 den Bau eines Sperrholzwerkes in Estland. Bereits im Oktober 2016 hatte sich das Unternehmen eine Kaufoption für ein 10 ha großes Industrieareal in Pärnu gesichert. Mitte April 2017 wurde der endgültige Erwerb des Grundstücks bekannt gegeben. Die für das Projekt benötigten Produktionsanlagen wurden Anfang November 2016 bei dem finnischen Anlagenhersteller Raute bestellt.



Die Investition in Estland ist Teil eines breiter angelegten Investitionsprogramms mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 100 Mio €, das unter anderem auch die Modernisierung der LVL-Produktion in Lohja/Finnland und den Bau eines Furnierwerks in Äänekoski/Finnland vorsieht. Die in Äänekoski produzierten Furniere sollen künftig in Pärnu zu Sperrholz weiterverarbeitet werden.