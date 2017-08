Methanex profitiert erneut von höheren Absatzpreisen

Der kanadische Methanolhersteller Methanex konnte im zweiten Quartal seine Umsatz- und Ergebniszahlen gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbessern. Neben den um 46,6 % auf durchschnittlich 327 US$/t gestiegenen tatsächlich realisierten Methanolpreisen haben dazu auch höhere Liefervolumina beigetragen. Der Methanolabsatz hat im Vorjahresvergleich um 4,7 % auf 2,474 Mio t zugelegt. Davon stammten 1,790 Mio t aus eigener Produktion, 387.000 t aus zugekauften Mengen und 297.000 t aus Kommissionsverkäufen. Damit konnte der Umsatz um 44,4 % auf 716 Mio US$ gesteigert werden. Während sich das EBITDA auf 174 Mio US$ mehr als vervierfacht hat, lag auch das Nettoergebnis mit 74 Mio US$ wieder deutlich im Plus.



Im Gegensatz zum Absatz hat die Methanolproduktion im zweiten Quartal um 8,8 % auf 1,614 Mio t nachgegeben. Zurückgeführt wurde dies vor allem auf die vorübergehende Abstellung einer Produktionslinie in Montunui/Neuseeland zum geplanten Austausch des Katalysators sowie Instandhaltungsarbeiten im US-amerikanischen Werk Geismar/Louisiana. Aufgrund von technischen Schwierigkeiten hat das Unternehmen auch in Cabo Negro/Chile die im Vorjahreszeitraum produzierte Menge verfehlt. Die damit verbundenen Produktionseinbußen konnten durch den zweiten neuseeländischen Standort Waitara Valley sowie die Werke in Medicine Hat/Kanada, Damietta/Ägypten und Point Lisas/Trinidad & Tobago nur teilweise ausgeglichen werden.