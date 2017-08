Mercer fasst Holzeinkauf in einem Unternehmen zusammen

Mit Wirkung zum 1. September werden die beiden Holzeinkaufsgesellschaften der Mercer International Group, Mercer Holz Nord und Mercer Holz Süd, auf die Mercer Holz GmbH mit Sitz in Blankenstein verschmolzen. Am Standort in Arneburg wird weiterhin eine Niederlassung betrieben, am Standort in Friesau ist in naher Zukunft eine weitere Niederlassung angedacht. Alleiniger Geschäftsführer von Mercer Holz wird Wolfgang Beck.



Mercer Holz wird innerhalb der deutschen Mercer-Gruppe für die Holzversorgung der beiden Zellstoffwerke Zellstoff Stendal (ZSG) und Zellstoff Rosenthal (ZPR) sowie des erst kürzlich von Mercer erworbenen Sägewerkes Mercer Timber Products (MTP) in Friesau zuständig sein. Zudem sollen künftig auch verstärkt Beschaffungs- und Logistikdienstleistungen für externe Kunden angeboten werden. Das Einkaufsvolumen beträgt etwa 7 Mio fm/Jahr, die Zahl der Mitarbeiter liegt bei rund 160.



Die Verschmelzung der beiden bisherigen Einkaufsgesellschaften war von Mercer bereits vor rund zwei Jahren angekündigt worden. 2016 waren dann die beiden deutschen Holzeinkaufsorganisationen Zellstoff Stendal Holz (ZSH) und die ZPR-Logistik (ZPRL) zum 23. Juni in Mercer Holz Nord GmbH bzw. in Mercer Holz Süd GmbH umfirmiert worden. Mittlerweile wurden nach Unternehmensangaben die innerbetrieblichen Voraussetzungen für eine Verschmelzung der beiden Gesellschaften geschaffen.