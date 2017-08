Lumber Liquidators ist in Gewinnzone zurückgekehrt

Das US-amerikanische Bodenbelags- und Holzhandelsunternehmen Lumber Liquidators konnte im zweiten Quartal erstmals seit längerem wieder Gewinne ausweisen. Das operative Ergebnis ist auf 5,1 Mio US$ angestiegen und der Vorsteuergewinn belief sich auf 4,6 Mio US$. Das Unternehmen hat einen Nettogewinn von 4,4 Mio US$ erreicht, nachdem in der Vorjahresperiode noch ein Verlust in Höhe von -12,2 Mio US$ verzeichnet worden ist. Bereits im Jahr 2015 war Lumber Liquidators in die rote Zahlen abgerutscht, nachdem in einem Fernsehbericht erneut Anschuldigungen gegen das Unternehmen hinsichtlich zu hoher Formaldehydemissionen bei importiertem Laminatboden aus China erhoben worden sind. Diese Vorwürfe hatten sich in der Folgezeit allerdings größtenteils als haltlos erwiesen und das Unternehmen konnte verschiedene Erfolge vor Gericht und bei Aufsichtsbehörden erzielen.



Auch seinen Umsatz hat Lumber Liquidators im zweiten Quartal deutlich um 10,7 % auf 263,5 Mio US$ gesteigert. Somit hat sich das Wachstum beschleunigt, nachdem im ersten Quartal ein Plus von 6,4 % erwirtschaftet wurde.



Im ersten Halbjahr hat Lumber Liquidators einen Gesamtumsatz in Höhe von 511,9 Mio US$ erwirtschaftet, ein Plus von 8,6 %. Die Ergebnisse lagen im kumulierten Zeitraum nach wie vor in der Verlustzone.