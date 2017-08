Lowe’s hat Ergebnisse im zweiten Quartal verbessert

Bei dem US-amerikanischen Baumarktkonzern Lowe’s hat sich die Ertragslage im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 (31. Januar) wieder verbessert, nachdem im ersten Quartal Ergebnisrückgänge verbucht werden mussten. Laut dem gestern veröffentlichten Halbjahresbericht hat das operative Ergebnis im zweiten Quartal um 16,1 % auf 2,382 Mrd US$ zugelegt; die auf dieser Basis errechnete Marge hat sich auf 12,2 % erhöht. Das Vorsteuerergebnis ist um 17,9 % auf 2,223 Mrd US$ gestiegen und das Nettoergebnis lag mit 1,419 Mrd US$ sogar 21,6 % über dem Vorjahr. Zur besseren Ertragsentwicklung hat im zweiten Quartal unter anderem auch ein außerordentlicher Gewinn in Höhe von 96 Mio US$ beigetragen, der durch den Verkauf der Anteile am Joint Venture Hydrox in Australien entstanden ist.



Der Konzernumsatz hat im zweiten Quartal um 6,8 % auf 19,495 Mrd US$ zugenommen. Das flächenbereinigte Umsatzwachstum belief sich auf 4,5 %. Im ersten Quartal hatte Lowe’s ein Umsatzplus von 10,7 % bzw. flächenbereinigt von 2,0 % ausgewiesen; diese deutliche Differenz lässt sich auf den Anstieg der Verkaufsniederlassungen durch die im Mai 2016 abgeschlossene Übernahme des kanadischen Baumarktunternehmens Rona zurückführen.



Zum Ende des zweiten Quartals hat Lowe’s nach eigenen Angaben insgesamt 2.141 Standorte mit einer Verkaufsfläche von rund 19,9 Mio m² in den USA, in Kanada und in Mexiko betrieben. An der im Frühjahr abgegebenen Prognose für das Gesamtjahr hält Lowe’s nur teilweise fest. So wird beim Umsatz zwar weiterhin mit einem Anstieg um 5 % bzw. flächenbereinigt um 3,5 % gerechnet. Im Hinblick auf die operative Marge wird statt des zunächst prognostizierten Anstiegs um 120 Basispunkte aktuell nur noch mit einer Verbesserung zwischen 80 und 100 Basispunkten gerechnet.